С завтрашнего дня заработают еще 20 комплексов фиксации нарушения ПДД (список дорог)

С пятницы, 27 августа, в ряде регионов Украины заработают еще 20 комплексов автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД. В частности, они появятся в Волынской, Полтавской, Львовской и Киевской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр патрульной полиции Украины.

Кроме этого, камеры начнут фиксировать нарушения в Запорожье, Мелитополе и Кривом Роге. Где будут работать камеры Волынская область: на 82 км+575 трассы Н-22 в направлении Луцка (ограничение скорости 50 км/ч);

на 95 км+200 трассы Н-22 в направлении Луцка (ограничение скорости 50 км/ч);

на 129 км+788 автомагистрали М-19 в направлении города Ковель (ограничение скорости 50 км/ч);

на 444 км+971 автомагистрали М-07 в направлении города Любомль (ограничение скорости 50 км/ч). Полтавская область: на 155 км+696 автомагистрали М-03 в направлении Киева (ограничение скорости 110 км/ч). Львовская область: на 16 км+153 автомагистрали М-11 в направлении Львова (ограничение скорости 50 км/ч);

на 21 км+671 автомагистрали М-10 в направлении Львова (ограничение скорости 50 км/ч);

на 53 км+580 автомагистрали М-10 в направлении города Краковец (ограничение скорости 50 км/ч);

на 528 км+459 автомагистрали М-06 в направлении Луцка (ограничение скорости 50 км/ч);

на 3 км+360 автомагистралей М-10-01 в направлении села Рясное-Русское (ограничение скорости 50 км/ч). Киевская область: на 9 км+784 шоссе Р-01 в сторону Киева (ограничение скорости 50 км/ч);

на 9 км+994 шоссе Р-01 в сторону Обухова (ограничение скорости 50 км/ч);

на 3 км+441 шоссе Р-01 в сторону Киева (ограничение скорости 50 км/ч);

на 3 км+461 шоссе Р-01 в сторону Обухова (ограничение скорости 50 км/ч). Запорожье: улица Дом отдыха (поворот в музей), в сторону Преображенского моста (ограничение скорости 50 км/ч);

улица Истомина, 125-А, в сторону Никопольского шоссе (ограничение скорости 50 км/ч);

улица Днепр ГЭС, в сторону центра города (ограничение скорости 50 км/ч). Мелитополь: проспект Богдана Хмельницкого, 23 в сторону улицы Седовцев (ограничение скорости 50 км/ч). Кривой Рог: улица Волгоградская, 11, навстречу улице Марийская (ограничение скорости 50 км/ч);

улица Волгоградская, 13, навстречу улице Мед (ограничение скорости 50 км/ч).