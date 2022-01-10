Львів’янку оштрафували за систематичні прогули онлайн-навчання її донькою

Залізничний районний суд оштрафував на 1700 грн 42-річну львів’янку Маріанну В. через те, що її донька прогулювала онлайн-навчання в школі. Раніше жінку уже притягали до відповідальності за неналежне виховання дитини.

У постанові суду вказано, що донька Маріанни В. навчається в 6 класі львівської школи №67, що на вул. Сяйво. За інформацією адміністрації школи, учениця систематично не відвідувала уроки, які проводили онлайн в системі ZOOM.

12 листопада 2021 року поліція склала протокол про адміністративне порушення на Маріанну В. через прогул уроків її донькою. А 29 грудня цей протокол розглянув Залізничний районний суд.

У судовій постанові не наводяться пояснення Маріанни В., чому її донька не відвідувала навчання онлайн.

Суддя Іванна Іванюк визнала Маріанну В. винною у неналежному вихованні доньки, через що та пропускала навчання. Так, суд оштрафував жінку на 1700 грн.

Додамо, що Маріанну В. уже не вперше притягають до відповідальності через недогляд дитини. У квітні 2021 року Маріанна В. отримала від суду попередження, бо її донька 11 днів не ходила в школу. Крім того, донька Маріанни В. кілька разів втікала з дому. А у 2020 році Маріанну В. оштрафували через те, що вона розпивала алкоголь у лісопосадці. // zaxid.net