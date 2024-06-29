Львівська облрада підтримала Академію сухопутних військ у протистоянні з нардепами

Львівська облрада на засіданні у п’ятницю, 28 червня, ухвалила звернення до президента, Верховної Ради та СБУ щодо дискредитаційної кампанії проти Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного. За це рішення проголосували 47 обранців.

Про це пише ZAXID.NET.

Депутатів турбує, що до Національної академії сухопутних військ у Верховній Раді розігрується «руйнівна для нашого війська операція». Усе відбувається під гучними гаслами нібито за права військовослужбовців. А метою такої кампанії є формування негативного іміджу військового навчального закладу.

«І, як це не прикро, реалізується ця операція чинними членами українського парламенту. Інформаційні провокації, маніпуляції та спекуляції, відверта брехня, наклепи – це інструменти, які на сьогодні використовують окремі народні обранці. Йдеться насамперед про Анну Скороход та Юлію Яцик – членів тимчасової слідчої комісії Верховної Ради», – сказано у зверненні.

Депутати вимагають припинити «депутатське свавілля та повернути діяльність членів тимчасової слідчої комісії Верховної Ради в правове поле».

«Просимо відповідні органи перевірити законність діяльності зазначених народних депутаток в межах тимчасової слідчої комісії Верховної Ради щодо збору інформації з питань національної безпеки держави, а також факти розголошення такої інформації, що мали місце в їхніх публічних заявах та коментарях у соціальних мережах і медіа», – йдеться у зверненні.

Депутати Львівської міськради раніше також ухвалили звернення до президента, Верховної Ради, міністра оборони, РНБО та СБУ із закликом підтримати Академію сухопутних військ і «проаналізувати законність ініціатив окремих членів зазначеної ТСК й дати об’єктивну оцінку наслідкам їхньої діяльності». Згадані народні депутатки з ТСК назвали таке звернення тиском на них з боку академії і звернулися в поліцію. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Передісторія

Колектив Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного звернувся із відкритим листом до керівництва держави та військового керівництва країни щоб втрутитись і зупинити принизливу та необґрунтовану кампанію дискредитації закладу від народних депутатів України Анни Скороход та Юлії Яцик.

Нардепи Анна Скороход та Юлія Яцик є головою та заступницею Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування можливих фактів порушення законодавства у Міністерстві оборони України, Збройних Силах України, військових формуваннях, правоохоронних органах спеціального призначення, посади в яких комплектуються військовослужбовцями.

Посадовиці нещодавно ревізували НАСВ у Львові, з приводу заяв військовослужбовця Олександра Поповича, який переконує, що його відрахували з академії через його скарги на порушення прав курсантів, а також умови їхнього звільнення та цькування.

Тим часом у військовій академії наголосили, що відрахування курсанта Олександра Поповича відбулося через його недисциплінованість.

Після того коли військова служба правопорядку (ВСП) не знайшла фактів чи підтвердження заявам курсанта про нестатутні відносин в НАСВ, чиновниці запустили у інформаційному просторі справжню ІПСО, що колектив Академії сухопутних військ отримує надприбутки на фоні війни.

У академії переконані, що обидві народні депутатки навмисне оприлюднюють власні упереджені оціночні судження, необґрунтовані власні висновки, видаючи їх за проблематику Національної академії та результат роботи ТСК.

Під час виїзного засідання ТСК , що відбулося 10 травня, стало відомо, що керівник курсу – майор Антонів, у якого із курсантом Поповичем виник конфлікт, був переведений на нижчу посаду, що не передбачає контакту чи взаємодії із курсантами.

Водночас, військова служба правопорядку подала відповідні відомості до Державного бюро розслідувань стосовно обох фігурантів скандалу – майора Антоніва (розслідують чи було перевищення ним владних повноважень), і старшого солдата – контрактника Поповича (розслідують систематичну недисциплінованість та порушення статуту).

На сьогодні тривають відповідні слідчі дії, за результатами яких вирішення конфлікту відбуватиметься у правовій площині – через суд.

16 травня 2024 року мер Львова Андрій Садовий та депутати ЛМР звернулися до керівництва держави «зупинити дискредитацію Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у Львові деякими членами тимчасової слідчої комісії ВРУ».

Цікаво, що повномасштабного вторгнення рашистів в Україну нардепка Анна Скороход демонстративно підтримувала георгіївську стрічку, яка є маркером терористичних «ДНР» та «ДНР», а також виступала проти декомунізації, називаючи її «маразмом», а людей, які здійснюють ці процеси – «хворими».

Водночас нардепка Юлія Яцик, публічно ставить під сумнів вкрай необхідні заходи зі зміцнення обороноздатності держави, не голосує сама і закликає інших не підтримувати законодавчі зміни щодо мобілізації.

До цього у 2017 році львів’яни також вступили у «бій» за Національну Академію Сухопутних військ. Громада і влада міста виступила проти рішення Міноборони реформувати НАСВ у Львові. На захист закладу також стали нардепи, які були готові вимагати відставки керівництва Міноборони за спробу знищення Академії. Після цього тодішній міністр оборони Степан Полторак пообіцяв «не чіпати» Академії сухопутних військ у Львові. // Львівський портал