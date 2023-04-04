Мер Тернополя впродовж війни виписував собі максимальні премії

Розмір премій міг досягати 250 % від посадового окладу.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) склало адміністративний протокол з конфлікту інтересів щодо міського голови Тернополя Сергія Надала.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

“Мер Тернополя з 2021 та протягом 2022 року преміював себе в максимальному розмірі та надавав собі допомогу на оздоровлення, матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань також у максимальних гранично допустимих обсягах. Розмір премій міг досягати 250% від посадового окладу”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це містить ознаки порушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 172–7 Кодексу України про адміністративні правопорушення. За неповідомлення особою у встановлених законом випадках та порядку про наявність у неї реального конфлікту інтересів передбачено штраф від 1700 до 3400 гривень (ч. 1 ст. 172–7 КУпАП). За вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів — штраф від 3400 до 6800 гривень (ч. 2 ст. 172–7 КУпАП). // LB.ua