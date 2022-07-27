Мешканець столиці курив на балконі та спалив 10 квартир
За процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру киянину за фактом порушення правил пожежної безпеки, що призвело до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 270 КК України).
Про це йдеться в повідомленні прес-служби Київської міської прокуратури.
Згідно з матеріалами слідства, 24 липня 2022 року мешканець квартири, розташованої на першому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку у Дніпровському районі міста Києва, під час паління на балконі необережно кинув недопалок на підлогу поруч з текстильними матеріалами. Не переконавшись, що недопалок погас, чоловік вийшов з балкону та пішов спати.
Через кинутий недопалок на балконі розпочалася пожежа, яка швидко розповсюдилася на верхні поверхи та призвела до загоряння 10 квартир у будинку. Мешканка однієї з них, рятуючись від полум’я, вистрибнула з вікна 3 поверху та отримала тяжкі тілесні ушкодження.
Матеріальні збитки, завдані мешканцям будинку, складають близько 1,5 млн гривень.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 8 років.
Досудове розслідування здійснюють слідчі Дніпровського управління поліції ГУ ГП в м. Києві.
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