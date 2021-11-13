Миграционный кризис: владельцев травматического оружия в Украине вызовут на учения
Украина проведет учения по территориальной обороне возле границы с Беларусью. На них созовут владельцев травматического оружия.
Об этом в эфире телеканала «1+1» заявил глава Министерства внутренних дел Денис Монастырский. По его словам, разрешений на такой вид оружия выдано более 200 тысяч.
Идея проведения учения обсуждалась на заседании Совета национальной безопасности и обороны 10 ноября. Ее поддержали президент Владимир Зеленский и министр обороны Алексей Резников.
После этого министр поручил Нацполиции поднять все общественные формирования по охране общественного порядка и госграницы, у которых есть право на ношение травматического оружия.
«Таких разрешений выдано более 200 тысяч. Эти люди должны быть созваны на учения», – сказал Монастырский.
Он добавил, что учения состоятся в течение месяца. // OBOZREVATELTweet