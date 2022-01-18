МОЗ назвало основні симптоми омікрону

Легкість хвороби може бути оманливою.

Міністерство охорони здоров’я повідомило, що омікрон за своїми симптомами нагадує застуду. Загроза нового штаму коронавірусу полягає в тому, що він також може спричиняти тривалі наслідки для здоров’я, госпіталізацію та летальні випадки.

Про це повідомляється на сайті МОЗ.

Звіти на основі підтверджених випадків нового штаму свідчать, що у хворих на омікрон найчастіше спостерігають:

нежить (73%)

головний біль (67,5%)

втому (63,5)

чхання (60%)

біль у горлі (59,6%)

Рідше, але зустрічаються кашель, хриплий голос, озноб, лихоманка, втрата нюху чи смаку.

МОЗ рекомендує при появі будь-яких симптомів ГРВІ у першу чергу звернутись до свого сімейного лікаря. Той має надати направлення на тестування на COVID-19. До результатів тестування та під час видимих симптомів варто не відвідувати місць загального скупчення людей та дотримуватись режиму самоізоляції.

Новий штам має менший інкубаційний період, ніж штам дельта. У середньому, за даними наукових досліджень, він становить три доби.

Нагадаємо, що хвиля омікрону уже накрила в Західній Європі, але в Україні вона тільки починається. // LB.ua