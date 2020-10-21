Мужчина пытался сжечь себя под Офисом Зеленского

В Киеве под Офисом Президента Украины мужчина пытался сжечь себя, но вовремя вмешались полицейские.

Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Так, в полицию сообщение о самоподжоге мужчины поступило в 14:48.

На вопрос, пытался ли сегодня мужчина под Офисом Президента сжечь себя, в пресс-службе ответили: «Да, пытался, но вовремя вмешались полицейские и помешали его действиям».

Также в пресс-службе отметили, что информация зарегистрирована в Печерском управлении полиции.

«Квалификацию событию дадут позже …», — сказали в пресс-службе.