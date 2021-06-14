На автодорозі Ковель–Ратне загинув 18-річний водій

Сьогодні, 13 червня, близько 19-ї години сталася дорожньо-транспортна пригода на автодорозі Ковель – Ратне.

Біля дорожньої техніки, яка робить капітальний ремонт міжнародної траси М-19, розбився легковий автомобіль марки «Volkswagen Passat B5», котрий рухався в сторону Ратного.

На місці аварії працювали поліцейські та медики.

Офіційна інформація наразі відсутня, за неофіційною – 18-річний водій легковика із Ратного відвозив дівчину на навчання у місто Ковель, на зворотньому шляху, потрапивши у ДТП, загинув на місці. // kovel.media