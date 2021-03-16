На Білоцерківщині мати покинула дітей напризволяще

15 березня до поліцейського офіцера громади Узинської ОТГ звернувся староста села Сухоліси, який розповів, що люди помітили в селі двох хлопчиків, які не знають де їхня мати.

Як повідомила поліція Білоцерківщини, діти тимчасово проживали в будинку з чоловіком, який ніби-то їм приходився дядьком, підтверджуючих документів щодо родинних зв’язків у якого не виявилось.

Хлопчиків, віком 8 та 12 років ювенальний поліцейський доправив до Узинської лікарні для їх огляду та обстеження, оскільки умови тимчасового проживання були неналежними.

Поліцейські, в телефонній розмові з матір’ю з’ясували, що та навіть не знає коли планує повертатись до дітей і начеб-то перебуває в столиці на заробітках. Також виявилось, що 31-річна мати в минулому притягувалась до відповідальності за зберігання самогону, пияцтво та неналежне виконання батьківських обов’язків.

Подальшу долю дітей визначать в соціальній службі, працівники якої вже готують подання щодо позбавлення матері батьківських прав. // Без табу