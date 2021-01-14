На Буковині сталася ДТП з чотирма потерпілими, серед них – троє дітей (фото)

Сьогодні, 14 січня, у селі Зарожани на перехресті автодоріг в результаті зіткнення двох транспортних засобів травмувалися четверо людей. З різними травмами ступеня важкості потерпілих медики госпіталізували їх до Хотинської районної лікарні. Наразі на місці події працюють поліцейські.

Попередньо, слідчо-оперативна група Дністровського районного відділу поліції №2 (м. Хотин) встановила, що 40-річна водійка автомобіля «Chevrolet», рухаючись зі сторони міста Хотин, не впоралася з керуванням та зіткнулася з автомобілем «KIA», який рухався зустрічною смугою, під керуванням 51-річного буковинця. Внаслідок аварії травми отримали водійка «Chevrolet», її двоє малолітніх дітей, а також дитина з автомобіля «KIA». Усім чотирьом травмованим лікарі надають медичну допомогу.

На місці ДТП правоохоронці здійснюють низку поліцейських заходів для встановлення причин та обставин скоєння аварії.

Наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального Кодексу України.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області