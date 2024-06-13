На Буковині під час відпочинку у Дністрі потонули двоє підлітків

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Чернівецької обласної прокуратури розпочато розслідування щодо неналежного виконання педагогом професійних обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей, що призвело до загибелі двох неповнолітніх хлопців (ч. 2 ст. 137 КК України).

За даними слідства, 12 червня цього року, вчитель одного з місцевих закладів освіти у Дністровському районі Чернівецької області повів учнів 9 класу, які відвідують його гурток, на відпочинок до Дністра. Під час купання двох 15-річних хлопців віднесло течією.

Тіло однієї дитини вдалось витягнути з води, а його однокласника досі шукають.

На місці події працюють правоохоронці, рятувальники та водолази.

Досудове розслідування у зазначеному провадженні здійснюють слідчі СУ ГУНП Чернівецькій області.

Чернівецька обласна прокуратура