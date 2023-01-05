На Київщині Volkswagen врізався у спиртовоз: водій легковика загинув (фото)

У середу, 4 січня, у Київській області неподалік міста Узин сталася смертельна автопригода. У ДТП загинув водій Volkswagen.

4 січня о 7:30 годині на автошляху Біла Церква-Узин водій автомобіля “Volkswagen” скоїв зіткнення із зустрічним спиртовозом “DAF”. Передає Інформатор з посиланням на поліцію Київської області.

За кермом вантажівки був 45-річний уродженець Запоріжжя.

В результаті події, 40-річний кермувальник легковика загинув у кареті швидкої допомоги по дорозі до лікарні.

“Шановні водії, дотримуйтесь Правил дорожнього руху! Враховуйте стан доріг, адже під час низьких температур повітря спостерігається ожеледиця. Бережіть себе та оточуючих!” – звернулись у поліції Київщини.