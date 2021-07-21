В Днепре прогремел взрыв в доме (фото)

В Днепре произошел взрыв в доме, от силы которого выбило стекла в окнах.

Об этом сообщили УНН в местной полиции.

Взрыв произошел в Соборном районе города 21 июля около 7:00 в нежилом помещении — на первом этаже одного из домов на проспекте Дмитрия Яворницкого. В результате взрыва в доме выбило стекла в окнах.

«В результате взрыва пострадавших нет», — указали в полиции.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа отделения полиции, взрывотехники, кинологи, сотрудники ГСЧС и СБУ.

Что взорвалось, в полиции пока не говорят.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос об открытии уголовного производства.