На Буковині родина отруїлася грибами: мати померла, батько й син – у лікарні

Трагедія сталася в місті Новодністровськ. Родичі звернулися до поліції, оскільки сім’я перестала виходити на зв’язок. Було ухвалено рішення відкрити двері квартири.

Всередині рятувальники виявили трьох людей: 1968, 1972 і 2010 років народження. На жаль, жінка вже не подавала ознак життя, а чоловік і дитина перебували без свідомості. Попередньо встановлено, що напередодні вони вживали гриби.

Будьте обережні! Якщо ви не впевнені, що гриби їстівні, – не вживайте їх! Не купуйте гриби на стихійних ринках.

При перших симптомах отруєння негайно звертайтеся до лікаря. У таких випадках важлива кожна хвилина. Не займайтеся самолікуванням!

ДСНС України