На Буковині у ДТП загинули двоє людей

Учора ввечері, 29 грудня, в селі Тарашани Чернівецького району внаслідок перекидання та загорання автомобіля, загинув водій та пасажир. За цим фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 29 грудня, близько 21:00, на автодорозі М-19 в межах села Тарашани. На місці аварії працювали співробітники Слідчого управління ГУНП і відділення № 4 (м. Герца) Чернівецького районного управління поліції.

За результатами проведених першочергових дій правоохоронці попередньо встановили, що 32-річний водій автомобіля «Volkswagen Tiguan» не впорався з керуванням, допустив наїзд на бетонну огорожу з подальшим перекиданням та загоранням автівки.

Внаслідок аварії, водій та 27-річний пасажир, обоє жителі села Димка, отримали травми не сумісні з життям.

Слідчі поліції внесли відомості про ДТП до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області