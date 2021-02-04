На Черниговщине тигр загрыз работника зоопарка

В Черниговской области тигр напал на работника зоопарка в Мене. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Черниговской области.

«По предварительной информации, работник зоопарка 1973 года рождения собирался кормить животное. В этот момент тигр напал на мужчину. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия до приезда медиков», — говорится в сообщении.

Сообщается, что следователи полиции открыли производство по части 2 статьи 272 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на производстве или любом предприятии лицом, которое обязано их соблюдать, если это повлекло смерть человека.