Поліція встановлює місцеперебування двох неповнолітніх мешканців Івано-Франківська (фото)

Відділ ювенальної превенції розшукує хлопців, які 31 березня близько 17:00 год вийшли з дому і по даний час їхнє місце перебування невідоме.

Зниклий – Дмитрів Олег Ігорович, 2008 року народження, житель Івано-Франківська.

Прикмети розшукуваного: зріст 180 см, худорлявої тілобудови, волосся чорне, довге, кучеряве. Одягнений в одяг чорного кольору.

Зниклий- Бугеря Олександр Іванович, 2009 року народження, житель м Івано-Франківська.

Прикмети розшукуваного: зріст 170 см, худорлявої тілобудови, волосся чорне, стрижка каре. Одягнений в сірий спортивний костюм та кросівки чорного кольору.

Правоохоронці звертаються до громадян та представників ЗМІ, які зможуть допомогти встановити місцеперебування неповнолітніх Олега Дмитріва та Олександра Бугеря або надати іншу корисну інформацію, просимо негайно телефонувати на лінію 102 або інформувати відділ ювенальної превенції УПД ГУНП в Івано-Франківській області за телефонами: (0342) 79-03-23, 0674971787, 0979832132.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини