На Днепропетровщине двух девочек-подростков нашли на улице без сознания

В Каменском Днепропетровской области патрульный во время выходного обнаружил посреди улицы двух девочек-подростков, которые находились без сознания.

Об этом сообщили в патрульной полиции Днепропетровской области, информирует УНН.

Известно, что 4 октября, вечером, командир роты Виталий Тыква вместе с женой направлялся в детский сад, чтобы забрать сына. На улице Никопольской он увидел двух девушек, лежащих без сознания прямо на земле. Полицейский бросился к ним и стал оказывать домедицинскую помощь.

Однако, одна из несовершеннолетних имела слабое дыхание — один вдох за 25 секунд. К тому же, зрачки детей не реагировали на свет.

“Не теряя времени инспектор вызвал скорую помощь и, увидев рядом мобильный телефон одной из девушек, позвонил их родителям. Скорая госпитализировали детей. По сообщению сверстников-очевидцев, вероятно, подростки употребляли наркотические вещества”, — говорится в сообщении.