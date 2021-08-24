На Днепропетровщине катер налетел на женщину, лишив ее руки

В воскресенье, в селе Марьяновка Криворожского района случилось происшествие на воде. Там катер сбил женщину.

Инцидент произошел около 12:30. Об этом сообщает Информатор, ссылаясь на собственные источники.

Произошло все на территории турбазы. Катер во время плавания столкнулся с отдыхающей. В результате женщине ампутировало правую руку. На место вызвали скорую. Пострадавшую доставили в городскую больницу № 2 в Кривой Рог. Подробности случившегося выясняют правоохранители.