В Украине за сутки — 9 832 новых случая COVID-19

В Украине на 8:00 16 ноября зафиксировано уже 545 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки — меньше 10 тысяч, традиционное сокращение заболеваемости после выходных.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.

«9832 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 16 ноября 2020 года. В частности, заболели 354 ребенка и 360 медработников», — сообщил Степанов.

Также за последние сутки, по его данным:

госпитализированы — 1100 человек;

летальных исходов — 94;

выздоровели — 2753 человека;

осуществлено тестирований за сутки — 33 486 (в том числе методом ПЦР — 28 685, методом ИФА — 4801).

За все время пандемии в Украине:

заболело — 545 689 человек;

выздоровели — 244 197 человек;

летальных исходов — 9697;

проведено ПЦР-тестов — 3 941 651.

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (879), Днепропетровской (847), Запорожской (807), Киевской (648) и Одесской (633) областях», — добавил он.

Количество заболеваний в регионах:

Киев — 51499 случаев;

Винницкая область — 13 948 случаев;

Волынская область — 18 936 случаев;

Днепропетровская область — 22 069 случаев;

Донецкая область — 17 201 случай;

Житомирская область — 22 847 случаев;

Закарпатская область — 19 559 случаев;

Запорожская область — 19 291 случай;

Ивано-Франковская область — 28 440 случаев;

Киевская область — 25 141 случай;

Кировоградская область — 3710 случаев;

Луганская область — 5169 случаев;

Львовская область — 37 466 случаев;

Николаевская область — 12633 случаи;

Одесская область — 33 415 случаев;

Полтавская область — 15 262 случая;

Ровенская область — 25 210 случаев;

Сумская область — 18 324 случая;

Тернопольская область — 23 757 случаев;

Харьковская область — 48 179 случаев;

Херсонская область — 7126 случаев;

Хмельницкая область — 23 136 случаев;

Черкасская область — 13 478 случаев;

Черновицкая область — 28 336 случаев;

Черниговская область — 11 557 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.