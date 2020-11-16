В Украине за сутки — 9 832 новых случая COVID-19
В Украине на 8:00 16 ноября зафиксировано уже 545 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки — меньше 10 тысяч, традиционное сокращение заболеваемости после выходных.
Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.
«9832 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 16 ноября 2020 года. В частности, заболели 354 ребенка и 360 медработников», — сообщил Степанов.
Также за последние сутки, по его данным:
- госпитализированы — 1100 человек;
- летальных исходов — 94;
- выздоровели — 2753 человека;
- осуществлено тестирований за сутки — 33 486 (в том числе методом ПЦР — 28 685, методом ИФА — 4801).
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 545 689 человек;
- выздоровели — 244 197 человек;
- летальных исходов — 9697;
- проведено ПЦР-тестов — 3 941 651.
«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (879), Днепропетровской (847), Запорожской (807), Киевской (648) и Одесской (633) областях», — добавил он.
Количество заболеваний в регионах:
- Киев — 51499 случаев;
- Винницкая область — 13 948 случаев;
- Волынская область — 18 936 случаев;
- Днепропетровская область — 22 069 случаев;
- Донецкая область — 17 201 случай;
- Житомирская область — 22 847 случаев;
- Закарпатская область — 19 559 случаев;
- Запорожская область — 19 291 случай;
- Ивано-Франковская область — 28 440 случаев;
- Киевская область — 25 141 случай;
- Кировоградская область — 3710 случаев;
- Луганская область — 5169 случаев;
- Львовская область — 37 466 случаев;
- Николаевская область — 12633 случаи;
- Одесская область — 33 415 случаев;
- Полтавская область — 15 262 случая;
- Ровенская область — 25 210 случаев;
- Сумская область — 18 324 случая;
- Тернопольская область — 23 757 случаев;
- Харьковская область — 48 179 случаев;
- Херсонская область — 7126 случаев;
- Хмельницкая область — 23 136 случаев;
- Черкасская область — 13 478 случаев;
- Черновицкая область — 28 336 случаев;
- Черниговская область — 11 557 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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