На Днепропетровщине мужчина и женщина погибли, провалившись под лёд

Под вечер 17 февраля в Апостоловском районе под лёд провалились мужчина и женщина. В результате происшествия они погибли.

Об этом сообщили на официальном сайте ГСЧС Днепропетровской области.

17 февраля около 17:00 в селе Каменка Апостоловского района реку с одноимённым названием пересекали 59-летний мужчина и 60-летняя женщина и провалились. На место происшествия вызвали спасателей. Там сотрудники ГСЧС в десяти метрах от берега выявили два трупа. С помощью резиновой лодки и специальных инструментов они достали тела погибших на берег. Их, без следов насильственной смерти, направили на судебно-медицинскую экспертизу. // Первый городской