На Днепропетровщине мужчина погиб, упав в выгребную яму

В Криворожском районе Днепропетровской области в выгребную яму, расположенную на территории частного домовладения, упал мужчина и погиб: его труп доставали спасатели.

Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

Происшествие произошло днем 11 июля в селе Сергеевка на улице Школьной. В Службу спасения от сотрудников Нацполиции пришло сообщение о том, что в выгребную яму на территории частного домовладения упал пожилой мужчина. Приехавшие на вызов сотрудники ГСЧС при помощи пожарного лома и кувалды разобрали верхнюю часть конструкции выгребной ямы, а затем при помощи спасательной веревки подняли на поверхность тело мужчины, 1951 года рождения, и передали полиции. Все обстоятельства и детали смертельного инцидента будут устанавливать правоохранители.