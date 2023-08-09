На заводі під Москвою стався потужний вибух (фото, відео)

Потужний вибух пролунав сьогодні, 9 серпня, у Московській області РФ. Поблизу місця інциденту здіймається стовп диму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Інцидент стався у місті Сергієв Посад за 70 кілометрів від Москви. Поки достеменно невідомо, що стало причиною вибуху.

Російські ЗМІ стверджують, що вибух пролунав на Загорському оптико-механічному заводі. Повідомляється, що через вибух у сусідніх будинках вибило вікна.

На опублікованих у мережі кадрах помітно, що над містом підіймається стовп диму.

У мережі повідомили, що внаслідок вибуху постраждали 10 осіб. Вони перебувають у стані середнього ступеня важкості. Деякі ЗМІ зазначають, що губернатор Московської області виїхав на місце інциденту.