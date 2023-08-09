На заводі під Москвою стався потужний вибух (фото, відео)
Потужний вибух пролунав сьогодні, 9 серпня, у Московській області РФ. Поблизу місця інциденту здіймається стовп диму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.
Інцидент стався у місті Сергієв Посад за 70 кілометрів від Москви. Поки достеменно невідомо, що стало причиною вибуху.
Російські ЗМІ стверджують, що вибух пролунав на Загорському оптико-механічному заводі. Повідомляється, що через вибух у сусідніх будинках вибило вікна.
На опублікованих у мережі кадрах помітно, що над містом підіймається стовп диму.
У мережі повідомили, що внаслідок вибуху постраждали 10 осіб. Вони перебувають у стані середнього ступеня важкості. Деякі ЗМІ зазначають, що губернатор Московської області виїхав на місце інциденту.
Як пишуть російські медіа, Загорський завод з 1935 року займається виробництвом спостережної техніки, медичного обладнання, лабораторних приладів, а з недавніх пір – дозиметричного обладнання та технічних засобів безпеки.Tweet