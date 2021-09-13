На Днепропетровщине подросток умер, надышавшись газом из баллона

Опасное развлечение привело к смерти несовершеннолетнего парня. Трагедия случилась неподалеку от Першотравенска 12 сентября около 17:00.

Как стало известно корреспонденту «Днепр Час» из собственных источников, в одном из супермаркетов подросток с компанией девятиклассников приобрели газовый баллон небольшого объема.

Находясь на огороде частного домовладения по улице Гагарина, 17, юноша открыл клапан и начал вдыхать газ через рот.

Спустя несколько мгновений парень упал замертво. Спасти его не удалось.

Умершему парню было 15 лет. Он учился на 1-м курсе Горного лицея.