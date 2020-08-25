На Днепропетровщине в ДТП погибли мужчина и женщина

Внаслідок ДТП на автодорозі Кривий Ріг – Кропивницький на місці події загинули 38-річний водій та 27-річна пасажирка. Також травми отримав 9-річний хлопчик.

Автопригода сталася 24 серпня близько 14:20 у Криворізькому районі. Як попередньо встановили слідчі, під час обгону водій автомобіля «Toyota Hiluх» виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення з вантажним автомобілем «ДАФ». Після цього автомобіль у некерованому стані зіткнувся з електроопорою та перекинувся.

Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Встановлюються всі обставини автопригоди.

Поліція Дніпропетровської області