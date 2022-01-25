На Дніпропетровщині жінка, яка в черговий раз полізла красти вино, потрапила у капкан

Жінка, яка два дні крала домашнє вино, потрапила у капкан, який біля бутля встановив власник будинку.



Жінка хотіла вкрасти 3 літри вина.

Про це йдеться у вироку Криничанського районного суд Дніпропетровської області, повідомляє ТСН.

За даними суду, 21 листопада 2021 року у Дніпропетровській області жінка проникла до чужого будинку та вкрала звідти 3 літри домашнього виноградно-яблучного вина і 260 грн.

23 листопада підозрювана знову проникла до помешкання та намагалась поцупити 3 літри домашнього вина, проте власник будинку біля 20-літрового бутля із алкоголем встановив капкан, у який потрапила жінка. Через інцидент вона травмувала руку та втекла з місця події без випивки.

Під час суду жінка провину визнала та уклала угоду зі слідством. Суд визнав жінку винною за ч.3 ст.185, ч.3 ст.15, ч.3 ст.185 КК України. Її засудили до 3 років позбавлення волі, замінивши на один рік іспитового терміну. // Діло