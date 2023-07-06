На Говерлі блискавка вбила чоловіка та дівчинку

На горі Говерла через влучання блискавки загинули двоє людей – чоловік та дівчинка.

Про це повідомляє УНН із посиланням на ДСНС.

Як повідомили рятувальники, на горі Говерла, а саме на синьому маршруті, в результаті влучання блискавки постраждало троє людей, з них дівчинка орієнтовно 11 років.

До місця події одразу було направлено гірських рятувальників пошуково-рятувальних відділень міста Яремче та смт. Ворохта.

Прибувши до місця події рятувальники виявили дівчинку та чоловіка вже без ознак життя. Жінку в шоковому стані було супроводжено до поста Заросляк іншими учасниками групи туристів і передано медикам.

Загиблих рятувальники транспортують до поста Заросляк.