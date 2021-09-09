На Харківщині під колесами потяга загинув 15-річний велосипедист

Трагедія сталася 9 вересня о 18:39 у селищі Подвірки на Харківщині.

У Харківській області пасажирський поїзд збив неповнолітнього, який їхав на велосипеді. Від отриманих травм 15-річний юнак загинув на місці.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

Трагедія сталася 9 вересня о 18:39 у селищі Подвірки на Харківщині.

“Попередньо встановлено, що під час руху в напрямку Люботина поїзд сполученням «Основа — Люботин» збив неповнолітнього, який їхав на велосипеді. Від отриманих травм 15-річний юнак загинув на місці”, — йдеться у повідомленні.

У поліції уточнили, що внаслідок події загинув житель селища Пісочина 2006 року народження.

За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України. Огляд місця події триває. // LB.ua