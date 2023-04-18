Пік повені очікується з 18 по 28 квітня – Укргідрометцентр

В Україні з 18 по 28 квітня очікується проходження максимальних рівнів водопілля. Про це повідомив начальник відділу гідрологічних прогнозів Укргідрометцентру ДСНС Ілля Перевозчиков під час брифінгу.

«Точно сказати дату проходження піку неможливо, тому що це процес гідродинаміки, тобто руху води по руслу. У нас є за прогностичними даними період з 18 по 28 квітня. Саме в цей період ми очікуємо проходження максимальних рівнів», – сказав Перевозчиков.

Також він зазначив, що в Києві все залежатиме від роботи Київської ГЕС.

Директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук повідомляв, що у Києві пік паводків прогнозують приблизно 22 квітня.

У дев’яти областях України фіксують підтоплення будинків, подвір’їв та полів на тлі весняного водопілля, але, кажуть у ДСНС, ситуація контрольована. // УНН