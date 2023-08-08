На Харківщині 11-річна дівчина загинула від ураження струмом після вибуху планшету

У дитини в руках вибухнув планшет. Попередньо, вона отримала несумісні з життям травми внаслідок ураження струмом.

07 серпня близько 01:05 до поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Павлівка Богодухівського району загинула 11-річна дівчина. Дитина вдома грала на планшеті. Пристрій вибухнув у неї в руках. В результаті дівчина загинула.

За адресою виїжджала слідчо-оперативна група Богодухівського районного відділу поліції. Попередньо встановлено, що дівчина під час перегляду планшету, який перебував на зарядці, отримала смертельну травму від ураження струмом.

Тіло направлено до моргу для встановлення причин смерті.

З місця події працівники поліції вилучили речові докази.

Всі обставини події встановлюються.

Відділ комунікації поліції Харківської області