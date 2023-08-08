На Харківщині 11-річна дівчина загинула від ураження струмом після вибуху планшету

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У дитини в руках вибухнув планшет. Попередньо, вона отримала несумісні з життям травми внаслідок ураження струмом.

07 серпня близько 01:05 до поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Павлівка Богодухівського району загинула 11-річна дівчина. Дитина вдома грала на планшеті. Пристрій вибухнув у неї в руках. В результаті дівчина загинула.

Поліцейські встановлюють обставини смерті малолітньої дівчини у Богодухівському районі

За адресою виїжджала слідчо-оперативна група Богодухівського районного відділу поліції. Попередньо встановлено, що дівчина під час перегляду планшету, який перебував на зарядці, отримала смертельну травму від ураження струмом.

Поліцейські встановлюють обставини смерті малолітньої дівчини у Богодухівському районі

Тіло направлено до моргу для встановлення причин смерті.

Поліцейські встановлюють обставини смерті малолітньої дівчини у Богодухівському районі

З місця події працівники поліції вилучили речові докази.

Всі обставини події встановлюються.

Відділ комунікації поліції Харківської області 

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