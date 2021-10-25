В Днепре самокатчик устроил тройное ДТП и сбежал (видео)

В Днепре водитель самоката спровоцировал массовую аварию, бросил самокат и сбежал с места происшествия

В Днепре рядом с парковкой ТЦ «Мост-Сити» произошла тройная ДТП.

Человек на электросамокате ехал по проезжей части. На максимальной скорости он вошел в поворот на улицу Харьковскую.

За поворотом двигалась машина на немалой скорости. Водитель, чтобы избежать столкновения, сманеврировал. Из-за маневра иномарка протаранила две машины.

Водитель самоката бросил двухколесный транспорт и пешком скрылся с места происшествия.

Видео ДТП опубликовал «Ситуационный центр Днепра», передает Depo.Днепр со ссылкой на группу Telegram «hueviy_dnepr».

Вероятно, мужчина увидел, что натворил бед и решил уйти от ответственности.

Пострадал ли кто-то во время ДТП — неизвестно.