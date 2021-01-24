На Житомирщине три человека погибли в легковушке, которая врезалась в дерево и загорелась

Спасатели ликвидировали пожар автомобиля, а затем извлекли тела погибших с помощью специального оборудования.

Вблизи поселка Песчаница Житомирской области произошла смертельная дорожная авария. Автомобиль Skoda Octavia столкнулся с деревом и загорелся.

Как сообщается на сайте областного управления ГСЧС, происшествие случилось на автодороге Овруч-Словечно.

В происшествии погибли три человека. Спасатели ликвидировали пожар автомобиля, а затем с помощью специального оборудования извлекли тела погибших.

На месте работали сотрудники Нацполиции. // УНИАН