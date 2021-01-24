На Житомирщине три человека погибли в легковушке, которая врезалась в дерево и загорелась
Спасатели ликвидировали пожар автомобиля, а затем извлекли тела погибших с помощью специального оборудования.
Вблизи поселка Песчаница Житомирской области произошла смертельная дорожная авария. Автомобиль Skoda Octavia столкнулся с деревом и загорелся.
Как сообщается на сайте областного управления ГСЧС, происшествие случилось на автодороге Овруч-Словечно.
В происшествии погибли три человека. Спасатели ликвидировали пожар автомобиля, а затем с помощью специального оборудования извлекли тела погибших.
На месте работали сотрудники Нацполиции. // УНИАН