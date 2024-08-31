Автобус із туристами з Полтави залишився без водія, бо його забрали в Яремчі військкоматчики

У Івано-Франківській області 30 серпня правоохоронці та працівники ТЦК затримали водія туристичного автобуса із Полтавщини, де перебували 50 людей. Це сталося у місті Яремче. Чоловік, з яким це сталося, був другим водієм автобуса.

Про це Суспільному повідомила одна із туристок із Полтави, яка там перебуває, Юлія.

За її словами, працівники ТЦК разом з поліцейськими затримали водія 30 серпня близько 8:20. У ньому їхало 50 людей, із них восьмеро – діти.

“Водій зупинився неподалік заправки. Поки люди відійшли поїсти, у туалет, під’їхала поліція разом із працівниками Надвірнянського районного ТЦК. Водія із документами, ключами від автобуса та грошима на пальне посадили в автомобіль та забрали. Усі люди залишились на вулиці. Виїзд у Полтаву мав бути завтра вранці. Із водієм їхав його 14-річний син, який залишився зараз один, бо тата забрали. Дитина намагалась додзвонитись до батька, він йому тільки сказав, що він у Франківську в лікарні проходить ВЛК”, — розповіла Суспільному Юлія.

Пресофіцер Івано-Франківського ТЦК та СП Дмитро Бойканюк відмовився коментувати будь-які питання з цього приводу, порадивши написати інформаційний запит до Сухопутних військ ЗСУ.

Як повідомив Суспільному юрист Дмитро Моргун, затримувати водія та забирати його з робочого місця поліція і ТЦК не мали підстав. Цими діями вони порушили конституційне право на виконання трудових обов’язків та перевищили свої службове повноваження. Таким чином правоохоронці можуть кваліфікувати цю справу за статтями 146 та 365 Кримінального кодексу України — незаконне позбавлення волі та перевищення влади або службових повноважень.

Самих же пасажирів автобуса пообіді пересадили на місцевий транспортний засіб. Нині водій, якого затримали, перебуває в Івано-Франківську та проходить військово-лікарську комісію. Про це розповів Суспільному другий водій автобуса Олександр.

Оскільки його колегу затримали, то пасажирів до Полтави він повезе самостійно 31 серпня. За його словами, на таку відстань супроводжувати має ще один водій.