На Харківщині тракторист підірвався на міні

За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 6 травня близько 14:30 поблизу села Сороківка Вільхівської ОТГ 43-річний водій трактора під час виконання земельних робіт підірвався на ворожій міні.

Внаслідок вибуху чоловік отримав травми. Наразі його госпіталізовано до лікарні.

Харківська обласна прокуратура