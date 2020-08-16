На Харьковщине мужчина погиб, упав в бункер с зерном

Об этом сообщили в полиции Харьковской области.

«Рабочий агропредприятия по собственной неосторожности упал с высоты в бункер с зерном. От полученных травм 53-летний мужчина погиб на месте.

Сообщение о происшествии поступило в полицию 16 августа в 14:50″, — говорится в сообщении полиции.

На место происшествия вихала следственно-оперативная группа.

Информация зарегистрирована в Липецком отделении полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных розслидувань. Слидственные действия продолжаются. Все обстоятельства происшествия устанавливаются. // УНН