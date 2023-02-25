На Херсонщині троє людей підірвались на мінах: двоє з них загинули

У суботу, 25 лютого, у Херсоні та області три людини підірвались на російських мінах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Херсонської ОВА.

“Поблизу села Добрянка Високопільської територіальної громади двоє людей підірвалися на російській міні, коли обробляли поле. Рятувальники неодноразово попереджали місцевих фермерів, що польові роботи не варто розпочинати, поки території повністю не обстежать на наявність вибухівки”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що люди загинули на місці від тяжких травм.

“У Херсоні, поряд із річковим портом, на розтяжку натрапив 63-річний чоловік. Це сталося на території його дачі. Постраждалого шпиталізували”, – додали в ОВА.