На Хмельниччині 17-річний підліток постраждав під час спроби розібрати боєприпас

У зв’язку з ситуацією в країні поліція вкотре нагадує правила поводження з підозрілими та вибухонебезпечними предметами.
Днями до Шепетівського райуправління поліції з місцевої лікарні надійшло повідомлення про неповнолітнього пацієнта з пораненням щоки.
Як з’ясували правоохоронці під час спілкування з підлітком, він блукав кар’єром поблизу свого села, де знайшов предмет, схожий на патрон. Вдома спробував його розібрати за допомогою молотка, в результаті чого стався вибух. На щастя, серйозних травм юнак не отримав.
У зв’язку з ситуацією в країні ми вкотре нагадуємо правила безпечної поведінки з вибухонебезпечними предметами.
У разі знаходження вибухонебезпечного пристрою ЗАБОРОНЕНО:
• наближатися до предмета;
• пересувати його або брати в руки;
• розряджати, кидати, ударяти по ньому;
• розпалювати поряд багаття або кидати в нього предмет;
• приносити предмет додому чи у школу.
При знаходженні вибухонебезпечного пристрою НЕОБХІДНО:
* негайно (з безпечного місця) повідомити чергові служби ДСНС (тел. 101) чи поліцію (тел. 102);
* не підходити до предмета, не торкатися і не пересувати його, не допускати до знахідки інших людей;
* припинити усі види робіт у районі виявлення вибухонебезпечного предмета;
* не користуватися засобами радіозв’язку, мобільними телефонами (вони можуть спровокувати вибух);
* дочекатися прибуття фахівців, вказати місце знахідки та повідомити час її виявлення.
Національна поліція України