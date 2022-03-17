На Хмельниччині 17-річний підліток постраждав під час спроби розібрати боєприпас

У зв’язку з ситуацією в країні поліція вкотре нагадує правила поводження з підозрілими та вибухонебезпечними предметами.

Днями до Шепетівського райуправління поліції з місцевої лікарні надійшло повідомлення про неповнолітнього пацієнта з пораненням щоки.

Як з’ясували правоохоронці під час спілкування з підлітком, він блукав кар’єром поблизу свого села, де знайшов предмет, схожий на патрон. Вдома спробував його розібрати за допомогою молотка, в результаті чого стався вибух. На щастя, серйозних травм юнак не отримав.

У зв’язку з ситуацією в країні ми вкотре нагадуємо правила безпечної поведінки з вибухонебезпечними предметами.