на хмельниччині поліцейські затримали водія напідпитку, який спричинив дтп із загиблим

Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 29 жовтня, близько 21:20 години на автодорозі «Кам’янець-Подільський — Білогір’я» в с. Турівка на Теофіпольщині.

44-річний житель м. Красилів, керуючи мікроавтобусом «Mercedes-Benz Sprinter», не впорався з керуванням та допустив перекидання транспортного засобу.

У результаті ДТП 33-річний пасажир мікроавтобуса від отриманих травм загинув на місці події.

Перевірка показала, що водій перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння. Поліцейські затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП в Хмельницькій області за даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років ув’язнення.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області