На Хмельниччині у ДТП загинув 10-річний хлопчик

Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 8 вересня, близько 18.00 години в с. Карачіївці Віньковецької тергромади.

50-річний місцевий житель, керуючи мінітрактором з причепом, завантаженим картоплею, під час з’їзду з гори не впорався з керуванням і допустив зіткнення з відбійником.

У результаті ДТП водій отримав серйозні травми і у важкому стані був госпіталізований до нейрохірургічного відділення Хмельницької обласної лікарні. Його 10-річний син від отриманих травм загинув на місці події. Ще двом пасажирам 47 і 42 років була надана медична допомога без госпіталізації.

За даним фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ і наразі встановлюють усі обставини події.

Cектор комунікації поліції Хмельницької області