На Івано-Франківщині водій у стані сп’яніння вчинив наїзд на двох пішоходів, один з яких загинув на місці події

Аварія з потерпілими трапилася на Тисмениччині, де водій у стані сп’яніння вчинив наїзд на двох пішоходів, один з яких загинув на місці події. Слідчі встановлюють всі обставини ДТП, розпочавши кримінальне провадження. Водія транспортного засобу затримано.

18 червня о 03:10 сталася ДТП у селі Липівка, що на Тисмениччині. Виїздом слідчо-оперативної групи попередньо встановлено, що автомобіль Volkswagen Colf рухався у напрямку села Марківці, але на закоокруглегій ділянці дороги не справився з керуванням, виїхав на узбіччя дороги, де вчинив наїзд на двох пішоходів. Останні рухалися узбіччям дороги у темну пору доби, де освітлення відсутнє. У результаті автомобіль з’їхав у кювет, вдарився у бетонний місток, після цього транспортний засіб відкинуло на дорогу. Через ДТП 18-річний пішохід загинув до приїзду медиків, а ще один 20-річний пішохід доставлений у медзаклад. Також в аварії травмувався пасажир автомобіля — його госпіталізовано. 20-річний водій транспортного засобу не постраждав. Його перевірено на стан сп’яніння, результат позитивний — 1.8 проміле. Усі учасники дорожньо-транспортної пригоди мешканці села Липівка.

За фактом аварії слідчими розпочато кримінальне провадження за ч. 3-1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Правоохоронці затримали водія у порядку ст. 208 КПК України на місці події.

Поліцейські Івано-Франківщини наголошують учасникам дорожнього руху дотримуватися ПДР та не сідати за кермо напідпитку!

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини