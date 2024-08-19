На Камінь-Каширщині внаслідок ДТП постраждало семеро людей (фото)

Троє із постраждали у лікарні, серед них – малолітня дитина.

Автопригода трапилася учора, 18 серпня, на вулиці Зелена у селищі Воєгоще.

28-річна місцева жителька, керуючи автомобілем Renault Megane, ймовірно, не впоралась з керуванням та зіткнулася із бетонним парканом і електроопорою, автомобіль перевернувся.

Внаслідок ДТП водійка та шестеро пасажирів легковика отримали тілесні ушкодження. Її та двох пасажирів, 30 та 4 роки, госпіталізували.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

У рамках досудового розслідування правоохоронці з’ясують усі обставини автопригоди. Слідство триває.

Сектор комунікації поліції Волинської області