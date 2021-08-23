На Киевщине полицейский сбил насмерть пожилого велосипедиста

В поселке Ракитное Киевской области молодой полицейский, возвращаясь домой с рабочей смены, сбил насмерть пожилого мужчину, который двигался на велосипеде.

Об этом пишет пресс-служба полиции Киевской области.

Трагедия произошла в субботу вечером, 21 августа.

22-летний рядовой полиции на автомобиле «ЗАЗ», возвращаясь домой после сдачи оружия, сбил велосипедиста, который двигался по проезжей части без осветительных приборов в одном направлении с автомобилем и резко начал менять движение с правой полосы на левую.

После ДТП молодой милиционер сразу вызвал скорую помощь, однако мужчину с черепно-мозговой травмой и спинальной травмой спасти не удалось.

На момент ДТП полицейский был трезв, а дело будет расследовать ГБР. // «Апостроф»