На Кіровоградщині у сільському ставку загинули дві дівчинки 7 та 8 років

Діти перебували біля водойми та в якийсь момент зникли з поля зору дорослих.

На Кіровоградщині у місцевому ставку потонули 8-річна та 7-річна дівчинки. Про це повідомили рятувальники.

Надзвичайна подія трапилась 24 липня у с. Коротяк.

За попередньою інформацією, діти перебували біля водойми та в якийсь момент зникли з поля зору дорослих.

О 16:00 місцеві мешканці підняли тіло першої дитини, о 22:00 водолази ДСНС знайшли та підняли тіло другої дівчинки.

Рятувальники закликають відпочивальників:

слідкуйте за дозвіллям дітей та пояснюйте про небезпеку водяної стихії;

завжди призначайте відповідального дорослого, який буде наглядати за дітьми біля води;

не втрачайте пильність, відволікаючись на будь-яку іншу діяльність (читання, ігри, розмови по телефону тощо);

не вживайте алкогольні напої під час відпочинку з дітьми біля басейнів та водойм;

якщо малолітня дитина хоче поплавати, її завжди повинен супроводжувати дорослий;

навчіться надавати домедичну допомогу;

одягайте на малечу рятувальні жилети, зокрема, під час прогулянок на човнах, ігор у воді тощо;

не дозволяйте дітям довго перебувати під водою, затримавши дихання;

купатися можна лише у спеціально відведених місцях;

дітям, які не вміють плавати, заборонено заходити глибше, ніж до поясу, у воду;

не використовуйте для плавання не призначені для цього засоби та будьте дуже обережні з надувними матрацами.

Нагадаємо, з початку року на водних об’єктах України загинули 866 людей, з яких 94 – діти. // LB.ua