На Кіровоградщині з 6 червня розшукують безвісти зниклого неповнолітнього хлопця (фото)

8 червня до відділу поліції № 1 (м. Знам’янка) Кропивницького районного управління поліції надійшло повідомлення про зникнення Жеребецького Олексія Івановича, 2004 року народження, який 6 червня близько 15:00 пішов із дому та до теперішнього часу не повернувся.

Його прикмети: зріст 178-180 см, худорлявої статури, волосся темно-русяве.

Особливі прикмети: в районі грудної клітини зліва має родиму пляму світлого кольору розміром близько 2 см.

Був одягнений: синя футболка, сині спортивні штани та сині капці.

При собі ні грошей, ні документів, ні телефону не мав.

Правоохоронці звертаються до усіх, кому відома будь-яка інформація про місцезнаходження неповнолітнього Жеребецького Олексія Івановича, повідомити за номером «102».

Відділ поліції № 1 (м. Знам’янка) Кропивницького районного управління

поліції Кіровоградської області