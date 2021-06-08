На Кіровоградщині з 6 червня розшукують безвісти зниклого неповнолітнього хлопця (фото)
8 червня до відділу поліції № 1 (м. Знам’янка) Кропивницького районного управління поліції надійшло повідомлення про зникнення Жеребецького Олексія Івановича, 2004 року народження, який 6 червня близько 15:00 пішов із дому та до теперішнього часу не повернувся.
Його прикмети: зріст 178-180 см, худорлявої статури, волосся темно-русяве.
Особливі прикмети: в районі грудної клітини зліва має родиму пляму світлого кольору розміром близько 2 см.
Був одягнений: синя футболка, сині спортивні штани та сині капці.
При собі ні грошей, ні документів, ні телефону не мав.
Правоохоронці звертаються до усіх, кому відома будь-яка інформація про місцезнаходження неповнолітнього Жеребецького Олексія Івановича, повідомити за номером «102».
Відділ поліції № 1 (м. Знам’янка) Кропивницького районного управління
поліції Кіровоградської області