В Украине очередной антирекорд – 11 057 случаев COVID-19 за сутки
В Украине на 8:00 12 ноября зафиксировано уже полмиллиона случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки — абсолютный антирекорд для страны, впервые более 11 тысяч.
Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.
«11 057 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 12 ноября 2020 года. В частности, заболели 428 детей и 564 медработники», — сообщил Степанов.
По его данным, также за последние сутки:
- госпитализированы — 1509 человек;
- летальных случаев — 198;
- выздоровели — 6235 человек;
- осуществлено тестирований за сутки — 77 149 (в том числе методом ПЦР — 46 933, методом ИФА — 30 216).
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 500 865 человек;
- выздоровели — 227 694 человека;
- летальных исходов — 9145;
- проведения ПЦР-тестов — 3 782 099.
«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (931), Запорожской (799), Киевской (700), Одесской (663) и Полтавской (624) областях», — сообщил глава Минздрава.
Количество заболеваний в регионах:
- город Киев — 47 563 случаи;
- Винницкая область — 13 153 случая;
- Волынская область — 17 610 случаев;
- Днепропетровская область — 19 169 случаев;
- Донецкая область — 15 478 случаев;
- Житомирская область — 20 589 случаев;
- Закарпатская область — 18 470 случаев;
- Запорожская область — 16 084 случая;
- Ивано-Франковская область — 26 252 случая;
- Киевская область — 22 431 случай;
- Кировоградская область — 3422 случая;
- Луганская область — 4822 случая;
- Львовская область — 35 535 случаев;
- Николаевская область — 11373 случаи;
- Одесская область — 30704 случаи;
- Полтавская область — 13 767 случаев;
- Ровенская область — 23 585 случаев;
- Сумская область — 16 101 случай;
- Тернопольская область — 22 798 случаев;
- Харьковская область — 45 469 случаев;
- Херсонская область — 6272 случая;
- Хмельницкая область — 21392 случаи;
- Черкасская область — 11 323 случая;
- Черновицкая область — 26 699 случаев;
- Черниговская область — 10 804 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Добавим, на прошлой неделе три дня подряд Украина ставила антирекорды по приросту инфицированных коронавирусом, тогда показатель превысил 10 тысяч в сутки.
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