В Украине очередной антирекорд – 11 057 случаев COVID-19 за сутки

В Украине на 8:00 12 ноября зафиксировано уже полмиллиона случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки — абсолютный антирекорд для страны, впервые более 11 тысяч.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.

«11 057 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 12 ноября 2020 года. В частности, заболели 428 детей и 564 медработники», — сообщил Степанов.

По его данным, также за последние сутки:

госпитализированы — 1509 человек;

летальных случаев — 198;

выздоровели — 6235 человек;

осуществлено тестирований за сутки — 77 149 (в том числе методом ПЦР — 46 933, методом ИФА — 30 216).

За все время пандемии в Украине:

заболело — 500 865 человек;

выздоровели — 227 694 человека;

летальных исходов — 9145;

проведения ПЦР-тестов — 3 782 099.

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (931), Запорожской (799), Киевской (700), Одесской (663) и Полтавской (624) областях», — сообщил глава Минздрава.

Количество заболеваний в регионах:

город Киев — 47 563 случаи;

Винницкая область — 13 153 случая;

Волынская область — 17 610 случаев;

Днепропетровская область — 19 169 случаев;

Донецкая область — 15 478 случаев;

Житомирская область — 20 589 случаев;

Закарпатская область — 18 470 случаев;

Запорожская область — 16 084 случая;

Ивано-Франковская область — 26 252 случая;

Киевская область — 22 431 случай;

Кировоградская область — 3422 случая;

Луганская область — 4822 случая;

Львовская область — 35 535 случаев;

Николаевская область — 11373 случаи;

Одесская область — 30704 случаи;

Полтавская область — 13 767 случаев;

Ровенская область — 23 585 случаев;

Сумская область — 16 101 случай;

Тернопольская область — 22 798 случаев;

Харьковская область — 45 469 случаев;

Херсонская область — 6272 случая;

Хмельницкая область — 21392 случаи;

Черкасская область — 11 323 случая;

Черновицкая область — 26 699 случаев;

Черниговская область — 10 804 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Добавим, на прошлой неделе три дня подряд Украина ставила антирекорды по приросту инфицированных коронавирусом, тогда показатель превысил 10 тысяч в сутки.