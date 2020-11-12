В Украине очередной антирекорд – 11 057 случаев COVID-19 за сутки

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В Украине на 8:00 12 ноября зафиксировано уже полмиллиона случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки — абсолютный антирекорд для страны, впервые более 11 тысяч.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.

«11 057 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 12 ноября 2020 года. В частности, заболели 428 детей и 564 медработники», — сообщил Степанов.

По его данным, также за последние сутки:

  • госпитализированы — 1509 человек;
  • летальных случаев — 198;
  • выздоровели — 6235 человек;
  • осуществлено тестирований за сутки — 77 149 (в том числе методом ПЦР — 46 933, методом ИФА — 30 216).

За все время пандемии в Украине:

  • заболело — 500 865 человек;
  • выздоровели — 227 694 человека;
  • летальных исходов — 9145;
  • проведения ПЦР-тестов — 3 782 099.

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (931), Запорожской (799), Киевской (700), Одесской (663) и Полтавской (624) областях», — сообщил глава Минздрава.

Количество заболеваний в регионах:

  • город Киев — 47 563 случаи;
  • Винницкая область — 13 153 случая;
  • Волынская область — 17 610 случаев;
  • Днепропетровская область — 19 169 случаев;
  • Донецкая область — 15 478 случаев;
  • Житомирская область — 20 589 случаев;
  • Закарпатская область — 18 470 случаев;
  • Запорожская область — 16 084 случая;
  • Ивано-Франковская область — 26 252 случая;
  • Киевская область — 22 431 случай;
  • Кировоградская область — 3422 случая;
  • Луганская область — 4822 случая;
  • Львовская область — 35 535 случаев;
  • Николаевская область — 11373 случаи;
  • Одесская область — 30704 случаи;
  • Полтавская область — 13 767 случаев;
  • Ровенская область — 23 585 случаев;
  • Сумская область — 16 101 случай;
  • Тернопольская область — 22 798 случаев;
  • Харьковская область — 45 469 случаев;
  • Херсонская область — 6272 случая;
  • Хмельницкая область — 21392 случаи;
  • Черкасская область — 11 323 случая;
  • Черновицкая область — 26 699 случаев;
  • Черниговская область — 10 804 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Добавим, на прошлой неделе три дня подряд Украина ставила антирекорды по приросту инфицированных коронавирусом, тогда показатель превысил 10 тысяч в сутки.

 

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