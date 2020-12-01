На Кіровоградщині засудили матір, яка допустила смерть трьох дітей

12 квітня, о 13:32, до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу по вул. Набережній с. Костомарівка Бобринецького району. Під час гасіння пожежі в одній із кімнат будинку рятувальники виявили тіла трьох загиблих дітей 2019, 2017 та 2015 років народження. Наразі за порушення вимог безпеки засудили їхню матір.

Про це йдеться у вироку Бобринецького районного суду, передає Златопіль.

Як встановило слідство, того дня підозрювана розтопила піч у будинку та пішла по дрова на околицю Костомарівки. Попри те, що на грубі були наявні тріщини і щілини, а пічне опалення функціонувало з порушеннями, залишила будинок, в якому знаходилися четверо її малолітній дітей.

“Через несправності в грубі й порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печі на твердому паливі, загорілись легкозаймисті речі побутового вжитку, що знаходилися впритул до пічного опалення, і в будинку виникла пожежа. При цьому малолітні діти, які залишилися в будинку, не змогли залишити приміщення, вдихали протягом тривалого часу отруйні продукти горіння, внаслідок чого наступила смерть трьох із них”, – йдеться в судових матеріалах.

Суд вирішив визнати жінку винною та призначити покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі. На підставі ст.75 КК України, звільнити від призначеного покарання, якщо вона протягом одного року іспитового строку не вчинить нового злочину.