На китайских смартфонах обнаружено предустановленное вредоносное ПО

Исследователи информационной безопасности обнаружили вредоносное ПО, предустановленное на китайских смартфонах, предназначенное для массового мошенничества с мобильной рекламой.

Лаборатория Secure-D Lab компании Upstream заявила, что зафиксировала 19,2 миллиона подозрительных транзакций, которые могли бы говорить о массовой подписке пользователей смартфонов на некоторые сервисы без их ведома.

Специалисты проследили происхождение транзакций для около 200 000 телефонов Transsion Tecno W2, популярных в Египте, Эфиопии, Южной Африке, Камеруне и Гане. Помимо названых такие же транзакции были зафиксированы еще в 14 странах, отмечает SecureNews.

Специалисты проанализировали телефоны Tecno W2 и обнаружили, что на них был предварительно установлен хорошо известный бэкдор и загрузчик вредоносных программ Triada. Он, в свою очередь, устанавливал троян xHelper на устройства, как только они подключались к Интернету.