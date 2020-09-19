На Київщині пропав 15-річний хлопець (фото)

Білоцерківським відділом поліції розшукується неповнолітній МАНІКАЛО ЗАХАР, 15 років, який 01.09.2020 року близько 10:00 залишив місце проживання, що по вул. Академіка Вула, 6, м. Біла Церква і наразі його місцезнаходження невідоме.

ПРИКМЕТИ: на вигляд 15-16 років, зріст 185 см, худорлявої статури, волосся темно-русяве, коротке, обличчя овальне, очі карі.

ОДЯГНУТИЙ: кофта світлого кольору, темно-сіра футболка із трьома смужками зеленого кольору, спортивні бежеві шорти, темно-сині кросівки з написом букви «М».

При отриманні будь-якої інформації шодо можливого місця знаходження дитини телефонувати за номером спецлінії поліції «102».

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