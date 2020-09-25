На Київщині пропав малолітній хлопчик (фото)

Фастівським відділенням поліції розшукується малолітній ТРОЦЕНКО ІВАН, 9 років, який 24.09.2020 року близько о 08:00 пішов з дому, що за адресою: с. Велика Офірна, вул. Чумацький Шлях, до школи та до місця проживання не повернувся.

Останній раз хлопчика бачили 24.09.2020 о 13:00 у школі що у с. Мала Снітинка, вул. Гагаріна, 117.

ПРИКМЕТИ: на вигляд 9-10 років, зріст 146 см, середньої статури, волосся світло-русе, коротке, обличчя овальне, очі блакитні.

ОДЯГНУТИЙ: сорочка темного кольору, джинсові шорти, резинові капці (крокси) фіолетового кольору.

Хлопчик носить окуляри для зору у фіолетовій оправі.

При отриманні будь якої інформації шодо можливого місця знаходження хлопчика телефонувати за номером спецлінії поліції «102»

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